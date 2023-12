Deventer raadt openbaar vervoer aan voor Dickens Festijn

Deventer staat zaterdag en zondag voor de 31e keer in het teken van het Dickens Festijn. Dit festival wordt zo druk bezocht dat de gemeente bezoekers dringend aanraadt om met het openbaar vervoer naar het historische centrum van de Overijsselse stad te komen. Veel straten rondom het Deventer centrum zullen in het weekend afgesloten of onbereikbaar zijn en er zijn veel parkeerverboden. Zelfs voor voetgangers geldt eenrichtingsverkeer in het Bergkwartier, waar het festival plaatsheeft.

In het Bergkwartier lopen tijdens het Dickens Festijn zo’n 950 figuren uit de tijd van de schrijver rond. Voor een deel zijn dat bewoners van huizen in het historische stadsdeel. Huizen en straten zijn ook helemaal in de Britse kerstsfeer uit de 19e eeuw aangekleed. Het Deventer Dickens Festijn was in 1991 het eerste kerstevenement in die sfeer in Nederland. Sindsdien worden op veel meer plekken vergelijkbare festijnen gehouden.

Het Dickens Festijn in Deventer trekt elk jaar ongeveer 125.000 bezoekers. Die kunnen maar op één plek bij het Bergkwartier naar binnen. Daar vormt zich dan ook een lange rij met een wachttijd die kan oplopen tot meer dan anderhalf uur. Alle straten van en naar het Bergkwartier worden afgesloten met hekken, zodat er maar één looproute is. Voor publiek in het centrum dat niet naar het festijn wil, bouwt de gemeente een loopbrug over de wachtrij heen.