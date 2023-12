Bij een woningbrand aan de Anjelierenlaan in Vlissingen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een persoon om het leven gekomen. De Zeeuwse brandweer meldde dat rond 02.20 uur, een half uur nadat de brandweer het vuur onder controle kreeg.

De brandweer rukte met twee blusvoertuigen en een hoogwerker uit. Hoe het vuur kon ontstaan is nog niet duidelijk.