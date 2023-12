Explosie in Dordrecht, geen gewonden

In Dordrecht was zaterdagochtend een explosie bij een pand aan de Houttuinen. Er was niemand aanwezig in het pand in het Dordtse centrum en niemand raakte gewond. Wel is er “materiĆ«le schade”, meldt de politie.

Er is in ieder geval een verdachte in beeld bij de politie. De politie is op zoek naar getuigen.

Verspreid over het hele land zijn er afgelopen jaar opvallend veel explosies bij woningen en panden. In de eveneens Zuid-Hollandse stad Vlaardingen werd vrijdagavond bekend dat de beveiliging in de wijk Oostwijk wordt opgeschroefd om de recente ontploffingen daar.