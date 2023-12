Kaag: Rutte IV ‘niet onder een gunstig gesternte geboren’

Demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag zegt dat het gevallen kabinet-Rutte IV al vanaf het begin tegen problemen aan liep. “Er waren blokkades over en weer”, zei Kaag vrijdagavond in het radioprogramma Met het Oog op Morgen, waarin ze terugblikte op de lange formatie in 2021 en 2022.

De formatie van het kabinet-Rutte IV, bestaande uit VVD, D66, CDA en ChristenUnie, duurde 299 dagen. “Het heeft te lang geduurd”, zei Kaag. “Er was sprake van metaalmoeheid tussen en binnen de partijen vanuit Rutte III.” In dat kabinet regeerden dezelfde vier partijen samen. “Je kan niet alsmaar door in dezelfde samenstelling”, constateert Kaag achteraf.

“Ik heb altijd gevonden dat het kabinet niet onder een gunstig gesternte was geboren”, zei de demissionair minister tegen het radioprogramma. “Het had te lang geduurd, het was heel moeilijk. Als ik terugkijk waren we al bijna moe en uitgeput voordat we aan het kabinet begonnen.”

Kort na de formatie van het kabinet “kwam de oorlog in Oekraïne er overheen” en kampte Nederland “met torenhoge inflatie”, oordeelt Kaag. Ondanks die “grote problemen” heeft Rutte IV volgens de demissionair minister veel kunnen doen, “al is dat nooit echt aan het voetlicht gekomen”. Kaag heeft “naïeve hoop” dat mensen zien wat er “juist ook goed is gegaan” als het demissionaire kabinet eenmaal vertrokken is.