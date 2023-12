Luxemburg prachtig vakantieland in centraal Europa

Afgelopen juli publiceerde het AD een artikel over in welke vakantielanden men het goedkoopst tanken kan. In deze zomervakantieperiode was Nederland koploper als het gaat om duur tanken. Italië bleek winnaar als het gaat om goedkoop tanken maar Luxemburg bleek ook 44 cent per liter goedkoper, tel uit je winst! Voor veel vakantiegangers is dat een reden om door Luxemburg naar de uiteindelijke vakantiebestemming te reizen. Inmiddels zijn we al weer enkele maanden verder en zijn veel mensen alweer bezig met het plannen van de volgende zomervakantie. En los van een schommelende benzineprijs, is het ook zeker de moeite waard om Luxemburg als vakantieland te verkennen!

Perfect campingland

Om verschillende redenen is het de moeite waard om eens te kijken of een camping in Luxemburg geboekt kan worden. Bijvoorbeeld om de beeldschone natuur. Luxemburg is een klein land, maar heeft een grote variëteit. Zo vindt men in het land groene valleien en wijngaarden langs de Moezel. Ook voor de actieve vakantieganger is er in deze natuur van alles te doen. Zowel de wandelaar als de fietser kan het hart ophalen op de vele fiets- en wandelpaden. Zo heeft men het Mullerthal Trail, ook wel ‘Klein Zwitserland’ benoemd. Maar ook voor de vakantieganger die liever relaxen wil bij een zwembad zijn er opties. Dan zijn er namelijk ook genoeg keuze om een Luxemburgse camping met zwembad te boeken.

Europa

Luxemburg heeft een centrale ligging in Europa en is omring door land. Het land staat bekend om de immer geldende neutraliteit en dat is om die reden ook geen gek gegeven. Met zoveel (drie) buurlanden, wil men immers geen ruzie krijgen. Omdat het land zo centraal in Europa ligt, is Luxemburg ook goed kort te bezoeken. Voor een midweek of een onderdeel van een Europese tour bijvoorbeeld.

Buurlanden

Het land grenst aan zowel Duitsland, Frankrijk als België en van alle drie deze landen is genoeg terug te zien in het kleine Luxemburg. Zo wordt er in het land naast Luxemburgs ook Frans en Duits gesproken. Overigens is de Engelse taal ook overal goed te gebruiken. Daarnaast kan men in de Luxemburgse keuken veel invloeden uit de Franse en Duitse keuken zien. Zo staat Luxemburg bekend om zijn wijnen en is één van de bekendste gerechten gerookt varkensvlees met bonen (Judd mat Gaardebounen).

Geschiedenis

De hoofdstad van het land is Luxemburg-Stad. In deze stad kan men uitgebreid winkelen of bijvoorbeeld cultuur snuiven. Ook bekend zijn steden als Echternach en Vianden. In de bebouwing van het land komt men historische steden en kastelen tegen. Deze gebouwen laten zien dat Luxemburg ook een rijke geschiedenis heeft. Zo is de binnenstad van Luxemburg-Stad bekend om zijn vestingwerken en de middeleeuwse architectuur. Om die reden staat dit stukje Luxemburg ook op de UNESCO-werelderfgoedlijst.

Elke toerist is welkom

Luxemburg staat bekend om de gastvrijheid, iedere toerist wordt met open armen ontvangen. Men kan dan ook zeker tips en aanbevelingen verwachten van de lokale bevolking. Overigens kunnen toeristen zich hier ook erg veilig voelen, aangezien Luxemburg bekend staat om de veiligheid én politieke stabiliteit. Op de camping in Luxemburg vertoeven is al met al zo’n gek idee dus niet.