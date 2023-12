Ook explosie in Rotterdam, portiek van wooncomplex beschadigd

Door een explosie in de Jan van Vuchtstraat in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag de portiek van een wooncomplex beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond door de ontploffing. De verdachte is nog voortvluchtig.

De ontploffing in de Rotterdamse wijk Delfshaven was niet de enige tot dusver dit weekend. In Den Haag raakte zaterdagochtend vroeg de gevel van een restaurant beschadigd, vermoedelijk door vuurwerk. In Dordrecht ontstond in de ochtend schade bij een pand aan de Houttuinen, na een explosie. Ook in Almere was het raak, daar werden in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere woningen ontruimd na een ontploffing bij een woning op het Freyjaplantsoen.