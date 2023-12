Topdrukte op eerste dag Dickens Festijn, wachtrij tijdelijk dicht

De eerste dag van het Dickens Festijn heeft een groot aantal mensen naar de binnenstad van Deventer getrokken. “Veel mensen hadden gehoor gegeven aan de oproep om vroeg te komen”, zegt directeur Martijn Westerbrink van het evenement in de Overijsselse stad. Omdat daardoor een “wachtrij buiten de wachtrij” dreigde te ontstaan, werd de rij zaterdag aan het begin van de middag ongeveer een uur gesloten.

“Je kunt per keer maar vaste aantallen mensen het terrein op laten”, legt Westerbrink uit. “Er was echt even een piek van heel veel bezoekers in één keer, dus hebben we de rij even dichtgedaan.” Rond 13.30 uur konden bezoekers weer achteraan aansluiten. Als het opnieuw heel druk wordt, sluit Westerbrink niet uit dat de rij opnieuw moet worden gesloten. De organisatie roept mensen dan op om eerst even de stad in te gaan of om later of morgen terug te komen, op de tweede dag van het festival.

Het Dickens Festijn, waarbij het historische Bergkwartier in Deventer wordt omgetoverd tot een negentiende-eeuwse Engelse stad, trekt jaarlijks zo’n 125.000 bezoekers. Op het gratis toegankelijke festival lopen zo’n 950 personages rond uit de boeken van de Engelse schrijver Charles Dickens, zoals Scrooge en Oliver Twist.

Van tevoren had de organisatie al rekening gehouden met drukte en lange wachttijden van zo’n anderhalf uur. Ook al liep de wachttijd zaterdagmiddag verder op en moest de rij tijdelijk worden gesloten, de sfeer in Deventer bleef volgens directeur Westerbrink “continu gemoedelijk en vriendelijk”. Ook reageerden bezoekers begripvol op het verzoek van de organisatie om later terug te keren. Westerbrink verwacht dat er zaterdag aan het einde van de dag zo’n 50.000 à 60.000 bezoekers op het festival zijn afgekomen.