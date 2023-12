Twee nachttreinen van Arriva blijven volgend jaar rijden

De twee wekelijkse nachttreinen van Arriva op de trajecten Maastricht-Schiphol en Groningen-Schiphol blijven ook volgend jaar rijden. Volgens de vervoerder maken iedere week honderden treinreizigers in de nacht van vrijdag op zaterdag gebruik van de verbinding, die ongeveer een jaar bestaat.

De twee treinen vertrekken na middernacht vanuit Groningen en Maastricht en hebben als eindbestemming Schiphol. Vanaf daar rijden de treinen in de vroege zaterdagochtend weer in de richting van de twee provinciehoofdsteden. De eerste Arriva-nachttrein tussen Maastricht en Schiphol vertrok in de nacht van 16 op 17 december vorig jaar. De wekelijkse nachtverbinding tussen Groningen en Schiphol ging ongeveer een maand later van start.

Volgens Arriva weten mensen de verbinding vooral goed te vinden na een nachtdienst of een stapavond. Hetzelfde geldt voor mensen die een vroege vlucht moeten halen op Schiphol of vanaf het vliegveld in Eindhoven. De trein tussen Maastricht en Schiphol stopt ook in die Brabantse stad.

Reizigers betalen tien euro voor een kaartje voor de nachttrein, ongeacht waar ze opstappen. Arriva rijdt met de twee nachttreinen over het zogeheten hoofdrailnet, waarover nu vrijwel alleen de NS rijdt. Europese wetgeving maakt dat sinds 2021 mogelijk. De Autoriteit Consument & Markt liet in september van dat jaar weten geen bezwaar te zien tegen het voorstel van Arriva.