Tweede verdachte (17) aangehouden voor explosie Vlaardingen

De politie heeft een 17-jarige jongen aangehouden als tweede verdachte in het onderzoek naar een reeks ontploffingen in Vlaardingen. De Rotterdammer is vrijdagavond aangehouden en wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie aan de Gretha Hofstralaan op dinsdag.

De jongen was in het gezelschap van een 16-jarige jongen toen hij werd gearresteerd. Die had een vuurwapen bij zich, waarop ook hij is aangehouden. Er wordt onderzocht of hij mogelijk ook iets met de explosies te maken heeft.

Eerder was al een 26-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij blijft nog veertien dagen langer vastzitten, besliste de rechter-commissaris vrijdag.

Vrijdagochtend was de zevende ontploffing in Vlaardingen waarbij dezelfde persoon, een loodgieter, vermoedelijk het doelwit is. Door de explosies heeft de gemeente de veiligheidsmaatregelen aangescherpt in de wijk Oostwijk. Zo komen er meer particuliere beveiligers en extra agenten in de wijk.