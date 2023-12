3FM-dj’s Barend, Sophie en Wijnand opgesloten in Glazen Huis

3FM-dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman zijn zondagavond opgesloten in het Glazen Huis in Nijmegen. Burgemeester Hubert Bruls draaide de deur op slot.

“Sophie, Wijnandje, het is werkelijk waar onvoorstelbaar. Serious Request editie 2023 is begonnen!”, waren de eerste woorden van Barend van Deelen, die daarop zijn eerste plaat, 24K Magic van Bruno Mars, inzette.

Met het sluiten van de deur gaat de actie Serious Request weer van start. Dit jaar zamelt de radiozender geld in voor Stichting ALS Nederland. De radiomakers mogen tot en met kerstavond niet eten en moeten bij binnenkomst in het huis ook hun telefoon inleveren. De actie is de hele week te volgen bij 3FM en via NPO Start.