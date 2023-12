RMS: geschokt dat Zuid-Molukse president 40 jaar werd gevolgd

De regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS) toont zich geschokt over een dossier van de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) over Johan Manusama. Van de Zuid-Molukse oud-president in ballingschap werd gedurende bijna veertig jaar een omvangrijk dossier bijgehouden, meldden onderzoeksplatform Argos en radioprogramma OVT dit weekend. Volgens de RMS-regering in ballingschap bewijst het dossier dat Manusama werd gezien als “een voor Nederland potentieel vijandig en staatsgevaarlijk politiek leider”.

Argos en OVT bekeken de duizenden berichten in Manusama’s persoonsdossier, dat sinds eind vorig jaar kan worden ingezien. Daarin zou onder meer staan dat agenten van de BVD, voorloper van de huidige AIVD, hem vanuit de bosjes bespioneerden.

Wim Manuhutu, historicus en oud-directeur van het Moluks Museum, noemt het bij Argos “op zichzelf niet verrassend” dat Manusama in de gaten werd gehouden. Onder meer de context van de treinkaping door Zuid-Molukkers bij het Drentse dorp De Punt in 1977 speelde een rol. Dat Manusama zo intensief werd gevolgd is wel verrassend voor Manuhutu. “Dat is niet alleen de lengte van de periode waarin Manusama door de BVD in de gaten is gehouden, maar ook het detailniveau waarop dat gebeurt. Als je de stukken leest, zie je hoe diep in het leven van iemand wordt gekeken door mensen die er niks mee te maken hebben.”

De RMS-regering in ballingschap vindt het “stuitend” dat Manusama zo lang in de gaten is gehouden. “Dit klemt des te meer omdat ir. Manusama als president van de regering in ballingschap van de RMS juist op steun van de Nederlandse regering had mogen rekenen in de strijd tegen de Indonesische bezetter. Het dossier van de BVD laat echter het tegendeel zien”, stelt de regering in een reactie.

Manusama was president in ballingschap van de RMS, die in 1950 werd uitgeroepen, van 1966 tot 1993. De RMS-regering zet zich sinds 1966 vanuit Nederland in voor zelfbeschikking.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar de huidige AIVD onder valt, was zondag vooralsnog niet bereikbaar voor een reactie.