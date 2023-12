Europaboulevard voorkeurslocatie Amsterdam voor erotisch centrum

Het stadsbestuur van Amsterdam ziet de Europaboulevard als de meest geschikte locatie voor het omstreden erotisch centrum, waar plek is voor honderd sekswerkers. Dat schrijft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema maandag in een raadsbrief. Met het erotisch centrum moet een deel van de raamprostitutie op de Wallen verplaatst worden. De aankondiging van de komst van het centrum zorgde afgelopen maanden voor veel protest, zowel onder sekswerkers op de Wallen als bewoners rond de beoogde locaties.

De andere twee mogelijk locaties, De Groene Zoom bij de RAI Amsterdam en de Docklandsplot op de NDSM-werf, zijn afgevallen. Volgens het college van burgemeester en wethouders is de Europaboulevard het meest kansrijk voor een erotisch centrum en zijn daar de minste nadelen. Zo ligt de locatie net buiten de A10 en is de plek goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. Ook ligt het niet in een woonwijk en is het “in een sterke, sociaal veerkrachtige buurt in vergelijking tot de andere onderzochte gebieden in de stad”.

De mogelijke komst van het erotisch centrum leidde eerder al tot onrust onder de bewoners in Amsterdam-Zuid. Het stadsbestuur omschrijft het vinden van een geschikte locatie als een “bijzonder lastige opgave”. Elke locatie voor een erotisch centrum leidt volgens het college tot discussies, vragen over verdringing en zorgen over leefbaarheid.

“Uiteraard begrijpt het college dat deze keuze ook vragen en emoties zal oproepen”, schrijft Halsema. Ze benadrukt dat het centrum een middel is om het toerisme en overlast in de binnenstad tegen te gaan en om een veiliger plek voor sekswerkers te bereiken. Maar het centrum “is geen doel op zich”.

In het erotisch centrum moet zogeheten ‘inpandige raamprostitutie’ plaatsvinden, waarbij ramen zich alleen aan de binnenkant van het gebouw bevinden. Bezoekers moeten via een beveiligde ingang naar binnen. “Dit alles om kijktoerisme tegen te gaan en overlastgevende groepen te weren”, aldus het college.

Behalve sekswerk moet er in het centrum ook plek komen voor horeca, entertainment en cultuur. Het college heeft de locatiekeuze ook gebaseerd op gesprekken met dertien commerciƫle partijen die hebben aangegeven interesse te hebben het centrum te ontwikkelen en exploiteren.

De voorkeurslocatie zal nu worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die erover zal stemmen. Het stadsbestuur denkt dat het erotisch centrum over zeven jaar af kan zijn.