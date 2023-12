Hoger beroep in Den Bosch tegen vonnis asielopvang Uden

De rechter in Den Bosch buigt zich maandag over een hoger beroep dat is aangespannen door de gemeente Maashorst over de opvang van driehonderd asielzoekers. In een eerdere uitspraak oordeelde de rechtbank dat de opvang in een hotel van Van der Valk in het Brabantse Uden voorlopig niet doorgaat.

Het gaat om een zogeheten “turbo-spoedappèl”, oftewel een zaak die om het spoedeisende karakter met hoogste spoed behandeld wordt. De gemeente zegt voor dit middel te hebben gekozen, omdat de druk om asielzoekers op een goede wijze op te vangen alleen maar is toegenomen.

De asielzoekers zouden vanaf 11 december in het hotel worden opgevangen, tot uiterlijk 1 oktober 2026. Maar een groep van 32 omwonenden sleepte het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente voor de rechter. Ze konden zich niet vinden in de wijze waarop de vluchtelingen in hun ogen in het hotel worden “gedumpt”.

Om de opvang mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. En dat gebeurt op zijn vroegst half januari. Zolang dat besluit er niet ligt, kunnen de omwonenden geen bezwaar maken en dat vinden ze onrechtmatig.

De rechtbank oordeelde dat de gemeente eerst een besluit moet nemen over de vergunningaanvraag van het COA. Daarna kunnen omwonenden hiertegen bezwaar maken, aldus de rechtbank. Tot die tijd mag de opvang niet open.