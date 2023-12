Ikazia schrapt ook afspraken dinsdagochtend om netwerkstoring

Ziekenhuis Ikazia in Rotterdam kampt maandag aan het einde van de middag nog steeds met een grote netwerkstoring. Mensen die dinsdag voor 10.00 uur een afspraak bij de polikliniek hebben, krijgen te horen dat die wordt afgezegd. Eerder waren alle afspraken voor maandag al geannuleerd.

Door de storing kunnen artsen, verpleegkundigen en anderen niet in de ziekenhuissystemen. Het is nog niet bekend waardoor dat is veroorzaakt en hoelang het duurt om de problemen te verhelpen. Het ziekenhuis heeft geen aanwijzingen dat het gehackt is. Een woordvoerster zegt dat de veiligheid niet in het geding is.