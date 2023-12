Minister Paul stopt met ‘duimregeling’ voor staatsexamens

Examenkandidaten die het staatsexamen maken, kunnen vanaf 2024 geen gebruik meer maken van de zogeheten ‘duimregeling’, schrijft demissionair onderwijsminister MariĆ«lle Paul in een Kamerbrief. Dit jaar mochten de scholieren nog het resultaat doorstrepen van een examen dat ze al hadden gemaakt in een coronajaar (2020, 2021 of 2022), omdat zij toen veel achterstand hadden opgelopen. Dit raakte vooral leerlingen in het speciaal onderwijs.

Scholieren die eerder dit jaar een resultaat van hun staatsexamen wegstreepten, presteren vaak minder goed tijdens hun vervolgopleiding. Daarom vindt de minister het nu verstandig om de lat te verhogen. De meeste staatsexamenkandidaten maakten in 2023 bovendien geen gebruik van de duimregeling, motiveert ze verder.

De bewindsvrouw vindt het daarnaast onwenselijk dat er verschillen zijn tussen de reguliere examens en de staatsexamens. Ze wil voorkomen dat een diploma dat is behaald na een staatsexamen minder waarde heeft dan andere diploma’s. Scholieren die de reguliere examens maken, hebben al sinds de vorige examenperiode geen gunstige voorwaarden meer.

De ambtenaren van Paul schatten in dat grofweg tweehonderd scholieren volgend jaar niet slagen zonder de duimregeling. Bij de vorige examenperiode hadden minder dan driehonderd leerlingen de regeling nodig om hun diploma te halen. Staatsexamens worden in plaats van door scholen door de overheid georganiseerd en worden met name gemaakt door leerlingen in het speciaal onderwijs.