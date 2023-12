Onderzoek: ook veel gehoorschade door vuurwerk

Vuurwerk levert niet alleen schade op aan ogen en handen, maar ook aan de oren. Volgens een onderzoek van VeiligheidNL onder ruim tweeduizend Nederlanders tussen de twintig en 75 jaar liep de afgelopen jaarwisseling 6 procent van de volwassenen die vuurwerk afstaken of buitenshuis bekeken naar eigen zeggen een vorm van gehoorschade op. “Denk aan een piep in het oor, doofheid, een dof gevoel of vervorming van geluid”, aldus de organisatie.

Ook lijkt de aandacht voor andere beschermingsmaatregelen, zoals veiligheidsbrillen, te verslappen nu er na de lockdowns wegens corona weer van alles mag. VeiligheidNL roept iedereen op om ogen en oren te beschermen en zegt daarbij de steun te hebben van onder meer artsen en medische centra.

“Dat meer dan 500.000 volwassen Nederlanders vermoedelijk gehoorschade hebben opgelopen, komt niet als een verrassing”, zegt VeiligheidNL. “Het gebruik van gehoorbescherming is namelijk al jaren relatief laag. Van de volwassen Nederlanders die afgelopen oud en nieuw vuurwerk afstaken, maakte slechts 15 procent gebruik van gehoorbescherming, terwijl dit voor slechts 4 procent van de kijkende volwassenen gold.”

“Eén enkele harde knal kan al dingen in je oor kapot maken en dat merk je meestal onmiddellijk. Maar ook als je het niet meteen voelt, kun je gehoorschade oplopen. Ieder mens kan namelijk maar een bepaalde hoeveelheid te hard geluid aan. Je moet het zien als een emmer. Die raakt voller en voller en op een dag loopt-ie over”, aldus Louise Straatman, KNO-arts bij UMC Utrecht.