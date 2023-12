Bij een schuurbrand in de Veesteeg in het Gelderse Boven-Leeuwen is in de nacht van zondag op maandag een overleden persoon aangetroffen. Dat meldt de Politie Gelderland op X. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht.

De brand was omstreeks 01.00 uur maandagochtend onder controle. De brandweer verwachtte nog wel enige uren bezig te zijn met nablussen.