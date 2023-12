Provincie Limburg verzet zich tegen heropening vliegbasis De Peel

De provincie Limburg heeft grote bezwaren tegen de mogelijke heropening van vliegbasis De Peel. Het ministerie van Defensie overweegt om De Peel, gelegen op de grens van Limburg en Noord-Brabant, weer te gaan gebruiken als uitvalsbasis voor jachtvliegtuigen als de F-35. Het Limburgse provinciebestuur noemt dit “onwenselijk”, omdat het “grote impact op de leefomgeving” heeft en “grote invloed op de provinciale opgaven en ambities”.

Defensie presenteerde vorige week het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD). Het ministerie zegt dat “de veiligheidssituatie in de wereld ernstig is verslechterd” en wil daarom de oefengebieden uitbreiden. Een van de mogelijke oplossingen is volgens Defensie het openen van een of twee extra locaties voor jachtvliegtuigen, waaronder De Peel. Het nieuwe kabinet moet komend jaar besluiten nemen.

De Limburgse gedeputeerde Michael Theuns (CDA, ruimte) heeft als reactie een brief gestuurd aan Provinciale Staten. Als De Peel weer een militaire vliegbasis wordt, heeft dat volgens de gedeputeerde “grote impact op de leefbaarheid van een groot gebied in Limburg en Noord-Brabant”. Zo zijn er volgens Theuns dan minder mogelijkheden om woningen te bouwen en windturbines te plaatsen. Ook benoemt hij “een verstorend effect” op de natuur, het water en de economie. “Ook zal de stikstofuitstoot een belangrijk onderdeel zijn waar grote aandacht voor zal zijn.”

De plannen van Defensie om De Peel na zo’n dertig jaar weer te gaan gebruiken als vliegbasis, bestaan al een tijdje. Vorig jaar vonden in het gebied proefvluchten plaats met de F-35, zodat omwonenden het geluid van de straaljager konden ervaren. Om De Peel te heropenen, is een zogeheten luchthavenbesluit nodig. Volgens Limburg moet daarvoor onder meer een milieu- en natuurvergunning worden afgegeven.

“Ons college heeft begrip dat de geopolitieke situatie extra inzet vanuit de Nederlandse krijgsmacht vereist”, schrijft Theuns. “Vrede en veiligheid hebben prioriteit naast andere belangen zoals leefbaarheid, natuur en economie, maar sluiten deze wat het college betreft niet uit.” Limburg wil daarom pas meewerken als blijkt dat reactivering van de vliegbasis “onvermijdelijk” is, de impact daarvan duidelijk is en er afspraken zijn gemaakt over compensatiemaatregelen.

Op de voormalige vliegbasis in de gemeente Venray is nu de Luitenant-generaal Bestkazerne gevestigd.