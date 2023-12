Situatie in Amsterdamse Westpoort weer veilig na vondst explosief

Aan de Basisweg in de Amsterdamse buurt Westpoort is maandag een explosief gevonden, meldt de politie. Rond 09.15 uur kwam er een melding binnen van een verdacht pakket onder een auto. Na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bleek het te gaan om een explosief. Het wordt op een andere plek onschadelijk gemaakt, meldt een politiewoordvoerder. Sinds 12.30 uur is de situatie weer veilig.

Het ging om een explosief “dat voor behoorlijk wat impact had kunnen zorgen”, aldus de politiewoordvoerder. Door wie en waarom het explosief is neergelegd, wordt nog onderzocht.

Enkele panden aan de Basisweg werden ontruimd. Mensen in andere panden moesten tijdens het onderzoek binnenblijven. Ook is de Basisweg afgesloten geweest vanwege de vondst van het explosief.