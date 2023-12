Zorgminister Kuipers zet coronadashboard uit in april

Het coronadashboard voegt volgens demissionair zorgminister Ernst Kuipers weinig meer toe en daarom haalt hij deze website in april uit de lucht, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Tijdens de coronapandemie was dit een belangrijke informatiebron waarop dagelijks werd bijgehouden hoe het virus rondging in Nederland. Inmiddels is covid volgens het kabinet geen infectieziekte meer van de hoogste categorie en zijn ook de bezoekersaantallen van het dashboard flink afgenomen.

Kuipers vindt dat op de website van gezondheidsinstituut RIVM voldoende actuele informatie is te vinden over het virus. Bovendien wordt veel informatie die voorheen werd vermeld op het dashboard niet meer bijgehouden. Sinds deze zomer hoeven laboratoria positieve coronatests bijvoorbeeld niet meer te melden aan gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en). De bewindsman heeft ervoor gekozen om in het voorjaar te stoppen met het coronadashboard omdat het seizoen waarin dit soort luchtwegvirussen veel voorkomen dan voorbij is.

RIVM blijft wel informatie verzamelen over het virus. Minister Kuipers blijft hierin investeren, schrijft hij. Het instituut meet bijvoorbeeld hoeveel virusdeeltjes voorkomen in het rioolwater.

Vorige week werden de meeste virusdeeltjes ooit gemeten in het rioolwater, wat betekent dat covid veel rondgaat. Ook in ziekenhuizen neemt het aantal patiƫnten toe dat besmet is met het coronavirus, hoewel de aantallen niet in de buurt komen van het niveau tijdens de coronapandemie. Kuipers wil vanaf januari ook minder metingen laten doen in het rioolwater.