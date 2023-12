Afgewezen Palestijnse asielzoekers voorlopig niet teruggestuurd

Afgewezen asielzoekers uit de Palestijnse gebieden hoeven voorlopig niet terug. Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) heeft dinsdag bekendgemaakt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de komende zes maanden ook geen besluiten neemt over aanvragen van Palestijnse asielzoekers, en dat Palestijnse asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn en terug moeten, zes maanden mogen wachten op hun vertrek.

“De algemene veiligheidssituatie in Gaza is zeer slecht”, schrijft Van der Burg in een brief aan de Tweede Kamer. “Voor de Westelijke Jordaanoever geldt dat momenteel in mindere mate, maar ook daar is de algemene veiligheidssituatie sinds 7 oktober verder verslechterd.” Bij sommige Palestijnse asielzoekers voor wie de IND kan beslissen dat ze in Nederland mogen blijven, neemt de dienst dat besluit juist wel.

Een woordvoerder van de staatssecretaris kan niet direct zeggen om hoeveel asielzoekers het gaat. “In aanloop naar dit besluit hadden we al een regeling opgezet dat we niemand die kant opsturen, nu is dat een daadwerkelijk moratorium geworden.”