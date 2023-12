Ambassade Paramaribo: mogelijke onrust rond Bouterse-vonnis

De Nederlandse ambassade in Suriname waarschuwt voor mogelijke onrust rond het eindvonnis woensdag tegen ex-legerleider en oud-president Desi Bouterse (78) en vier medeverdachten. Voor hun rol in de Decembermoorden van 1982 is tegen ieder van hen twintig jaar geëist.

“Wees alert, vermijd menigten, houd het lokale nieuws in de gaten en volg de aanwijzingen van de lokale autoriteiten”, schrijft de ambassade in een bericht aan Nederlanders in Suriname. De kans bestaat dat het woensdag of de dagen daarna onrustig zal zijn in de hoofdstad. Bouterse kan nog steeds rekenen op onvoorwaardelijke steun van vele aanhangers.

Er zijn “reële en zeer ernstige dreigingen” vanuit groepen en personen die de openbare rust en veiligheid in gevaar willen brengen. Dat staat in een dreigingsanalyse van de Surinaamse politie en inlichtingendiensten, die eerder in december is uitgelekt.

In Fort Zeelandia in Paramaribo werden op 8 december 1982 vijftien ongewapende arrestanten geëxecuteerd door militairen. Het ging om tegenstanders van het bewind onder leiding van Bouterse. Zij werden ’s nachts van hun bed gelicht en gearresteerd.

De rechtszaak begon in 2007 en na veel vertraging en twee eerdere vonnissen door de krijgsraad in 2019 en 2021 doet het Hof van Justitie nu uitspraak in het hoger beroep van Bouterse en de vier andere verdachten tegen hun veroordeling tot twintig jaar celstraf.

Bouterse kreeg zaterdagavond van partijgenoten de opdracht om woensdag niet naar de zitting te gaan. Zijn advocaat adviseert hem echter om wel aanwezig te zijn. De politie maakt later dinsdag bekend welke maatregelen zij zal treffen. Zoals tijdens elke zitting in deze zaak zijn de scholen in de omgeving ook woensdag gesloten.