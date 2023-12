Defensie schaft camera’s en schepen aan voor bescherming Noordzee

Defensie schaft onder meer camera’s en twee schepen aan voor de bescherming van de infrastructuur in de Noordzee, zoals windmolens, booreilanden, internetkabels en gasleidingen. De Russische marine voert geregeld spionageactiviteiten uit in de Noordzee.

Verder wordt er geïnvesteerd in satellietdata, aldus staatssecretaris Christophe van der Maat in een brief aan de Tweede Kamer. Defensie is sinds een half jaar permanent betrokken bij het in de gaten houden van de Noordzee, daarvoor gebeurde dat alleen op afroep. De dreiging is toegenomen sinds de Russische inval in Oekraïne.

Camera’s, radarsystemen en apparatuur die signalen van schepen herkent, worden opgehangen bij booreilanden en windmolens. “Deze capaciteit draagt bij aan de afschrikking van mogelijke plegers van sabotage en spionage”, aldus Defensie. Over de aanschaf van de twee nieuwe schepen wordt volgend jaar meer bekend.