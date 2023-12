Delft biedt excuses aan voor slavernijverleden

De gemeente Delft heeft excuses aangeboden voor het slavernijverleden van de stad. Burgemeester Marja van Bijsterveldt zei dinsdagavond dat het stadsbestuur de ogen niet sluit voor het verleden en de betrokkenheid van haar voorgangers. “We lopen in het spoor van onze voorgangers. Voor hun handelen bieden wij vandaag onze oprechte excuses aan”.

In Delft hadden zowel de Vereenigde Oostindische Compagnie als de West-Indische Compagnie kantoren. En bestuurders van handelscompagnie├źn VOC en WIC hadden ook een belangrijke rol in het Delftse stadsbestuur. “Het is nu meer dan tweehonderd jaar geleden dat die schepen de wereld over voeren. De sporen zijn nog altijd zichtbaar in de stad. Sommige huizen zijn gebouwd met de opbrengst uit slavernij”, aldus Van Bijsterveldt.

Volgens de burgemeester kon iedereen in Delft destijds weten dat slavernij bestond. Onderzoek eerder dit jaar gaf aan dat de stad profiteerde van de handel in tot slaaf gemaakten en het werk dat zij moesten doen. In en rond de stad werden dure herenhuizen en villa’s gebouwd en sommige inwoners werden schatrijk. “Het onderzoek werpt een nieuw licht op een periode die onze stad heeft gevormd”, aldus de burgemeester.

Delft is wereldwijd bekend om Delfts Blauw, “schilderkunst van wereldklasse en een innige relatie met het koningshuis”, aldus Van Bijsterveldt. Maar behalve deze mooie kanten heeft de geschiedenis van de stad ook een lelijke kant, stelde ze. “De impact daarvan hebben we eerder niet voldoende overzien, of willen overzien”.

Eerder boden demissionair premier Mark Rutte en koning Willem-Alexander excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden, net als de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Vlissingen, Middelburg, Haarlem, de provincies Zuid-Holland en Zeeland, De Nederlandsche Bank en ABN AMRO. Exact een jaar geleden maakte Rutte excuses voor “het handelen van de Nederlandse staat in het verleden”.