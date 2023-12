Gemeente geeft vergunning voor opvang asielzoekers in Uden

Asielzoekers kunnen worden overgebracht naar een hotel in Uden. De gemeente Maashorst, waar de Brabantse plaats onder valt, heeft dinsdag een vergunning verstrekt voor de tijdelijke opvang. Mogelijk gaan de eerste asielzoekers in de loop van woensdag naar het Van der Valk-hotel.

De plannen voor de opvang begonnen in juli. Het hotel zou ongeveer driehonderd asielzoekers herbergen, die daar tot uiterlijk 1 oktober 2026 zouden kunnen blijven.

Ongeveer dertig omwonenden waren het niet eens met de aangekondigde komst van de asielzoekers en stapten naar de rechter. Die besloot begin deze maand dat de opvang nog niet van start kon gaan. De gemeente moest eerst een besluit nemen over de aangevraagde vergunning, waarna de omwonenden bezwaar konden maken. Vervolgens moest de gemeente daarover oordelen. Tot die tijd mochten er geen asielzoekers in het hotel komen.

De gemeente Maashorst ging met succes in beroep. Het gerechtshof in Den Bosch paste het besluit maandag aan: de asielzoekers konden naar het hotel zodra de vergunning er was. Dat is nu geregeld.