Kiesraad blij met experiment met kleiner stembiljet

De Kiesraad is positief over de stappen die gezet worden op weg naar de invoering van een kleiner stembiljet. Recent stemde het parlement in met een tijdelijke wet waardoor geƫxperimenteerd kan worden met een ander stemformulier.

“De raad spreekt de hoop uit dat het experiment positief verloopt en dat daarmee snel vervolgstappen kunnen worden gezet, ook wat betreft de mogelijkheden voor elektronisch tellen van de kleinere stembiljetten”, aldus de Kiesraad.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken hadden recent gevraagd om een versnelling. De organisaties wezen erop dat het huidige stembiljet uitgevouwen niet in het stemhokje paste. Daarbij kostte het veel tijd om na het stemmen op te vouwen en vervolgens bij het tellen weer uit te vouwen.