KLM vindt eigen groene claims niet misleidend, maar eerlijk

KLM is van mening dat de eigen duurzaamheidsclaims in advertenties niet misleidend zijn, maar juist “eerlijke informatie” bieden en “bewustwording creëren”. Dat zei advocaat Branda Katan dinsdag namens de luchtvaartmaatschappij in de rechtbank in Amsterdam, in de zaak die Fossielvrij NL en Reclame Fossielvrij tegen KLM hebben aangespannen. De eisers, die worden gesteund door ClientEarth, vinden dat de KLM consumenten misleidt rondom duurzaamheid.

KLM zou in advertenties niet eerlijk zijn over de daadwerkelijke impact van vliegen, zou spreken van oplossingen die niet toereikend zijn en zou niet open zijn over de inzet op groei. De eisers vinden dat in toekomstige advertenties duidelijk moet zijn dat vliegen bijdraagt aan de klimaatverandering en eisen daarnaast een rectificatie. Op 21 februari volgt een uitspraak in de zaak.

De KLM-advocaten lieten weten te twijfelen aan de redenatie van de eisers. Een reclame zou al misleidend zijn als de term ‘duurzaam’ hierin voorkomt, als KLM spreekt over de eigen aanpak rondom klimaatverandering, of wanneer wordt gesproken over CO2-compensatie. KLM ontkent daarnaast aan greenwashing te doen, wat inhoudt dat een bedrijf zich groener voordoet dan het is. KLM is naar eigen zeggen juist eerlijk en open over de eigen aanpak rondom duurzaamheid.

“KLM werkt keihard aan verduurzaming”, stelde Katan. “KLM ervaart dagelijks dat mensen willen of moeten vliegen en zet daarom in op verduurzaming.” Communicatie hierover zou juist moeten worden aangemoedigd, vindt Katan, die zegt dat de wens van Fossielvrij NL het vrijwel onmogelijk voor KLM zou maken om nog iets te communiceren over de aanpak rondom duurzaamheid.

Fossielvrij NL-advocaat Frank Peters benadrukte tijdens de zitting dat de “misleidende” duurzaamheidsclaims in reclames van KLM bijdragen aan groei van de luchtvaart en daarmee aan klimaatverandering. “Met gebruikmaking van groene claims rond technologische oplossingen sust KLM consumenten in slaap over de klimaatimpact van vliegen”, aldus Peters.

Advocaten van de luchtvaartmaatschappij probeerden de eisers eerder dit jaar niet-ontvankelijk te laten verklaren, maar dit is niet gelukt. Daarom wordt de zaak inhoudelijk beoordeeld. Dit is volgens Fossielvrij NL wereldwijd de eerste zaak in zijn soort. “We denken dat de rechter heel goed doorheeft dat veel uitingen van KLM niet kloppen”, aldus campagneleider Hiske Arts na afloop van de zitting.