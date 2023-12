Kuipers noemt signalen over wangedrag op ministerie zorgwekkend

Demissionair minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) noemt de signalen die vakbond FNV heeft gekregen over grensoverschrijdend gedrag op zijn ministerie “zorgwekkend”. Kuipers laat weten dat hij de kwestie heeft besproken met de secretaris-generaal van het ministerie. “Ik vind het verstandig dat hij heeft besloten hier onderzoek naar te laten doen, zodat we een scherp beeld krijgen van wat hier speelt.”

“Je werkplek moet een plek zijn waar iedereen zich veilig voelt”, benadrukt Kuipers in zijn reactie. In navolging van topambtenaar Marcelis Boereboom wijst hij erop dat medewerkers die zich niet veilig voelen dat altijd kunnen melden, zo nodig vertrouwelijk, “zodat we gericht actie kunnen ondernemen”.

Vakbond FNV sloeg dinsdag alarm over de werkomstandigheden van een deel van de medewerkers van het departement. In een peiling gaven tientallen medewerkers aan dat ze op hun werk “grensoverschrijdend gedrag” ervaren, zoals pesten, intimidatie of discriminatie. Vooral leidinggevenden werden aangewezen als daders. De peiling was met zo’n honderd respondenten niet representatief, maar volgens de bond wel een “belangrijk signaal”. Volgens FNV ervaart een deel van de medewerkers een “giftig” werkklimaat.