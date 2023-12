Man krijgt 40 uur taakstraf om stempasfraude raadsverkiezingen

De politierechter heeft een 43-jarige man uit Roermond dinsdag wegens stempasfraude veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder een taakstraf van 80 uur en één maand gevangenis voorwaardelijk geëist.

De man heeft volgens het OM enkele bewoners van een daklozenopvang in Roermond gevraagd hun stempas af te geven. In ruil daarvoor kregen ze tien euro. Dat gebeurde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in Roermond. In totaal achterhaalde het OM naar eigen zeggen fraude met zes stempassen. Voor zover bekend is daarvan geen gebruikgemaakt.

Toenmalig burgemeester Rianne Donders van Roermond deed in maart 2022 aangifte van het ronselen van volmachtstemmen. Voor het OM was dat aanleiding de zaak te onderzoeken. Er is nog een tweede verdachte. Die zou de stempassen hebben ontvangen. De rechtbank hield de zaak tegen deze verdachte dinsdag aan.