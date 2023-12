Natuurclub verliest kort geding om bomenkap Sallandse Heuvelrug

De Stichting NatuurAlert heeft een kort geding verloren over de bomenkap op de Sallandse Heuvelrug. De natuurclub was naar de rechter gestapt om af te dwingen dat de provincie Overijssel de kap van 55 hectare bos stil zou leggen. Inmiddels zijn al die bomen gekapt, waardoor het volgens de voorzieningenrechter in Zwolle geen nut meer heeft om het handhavingsverzoek van NatuurAlert in te willigen.

De natuurclub had de provincie in september, toen de werkzaamheden net waren begonnen, gevraagd om het kappen stil te leggen. Volgens de club van activisten, juristen, politici en deskundigen op het gebied van natuurbeheer overtraden de uitvoerende partijen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de Wet natuurbescherming. Ze zouden met hun werkzaamheden beschermde reptielen die in het gebied leven in gevaar brengen.

NatuurAlert diende een officieel handhavingsverzoek in bij de provincie. Overijssel wees dat eind vorige maand af, op het moment dat bijna alle bomen al gekapt waren in het westelijk deel van het Natura 2000-gebied. De natuurclub liet het er echter niet bij zitten en spande een kort geding aan, maar zonder resultaat.

Volgens Staatsbosbeheer zijn de bomen weggehaald om de heide op de Sallandse Heuvelrug uit te breiden en daarmee de leefgebieden van kwetsbare soorten te verbeteren, waaronder korhoenders.