Opsporing Verzocht toont beelden verdachte explosie Vlaardingen

In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond beelden getoond van de verdachte van een explosie op de Koninginnestraat in Vlaardingen afgelopen vrijdagochtend. Deze ontploffing volgde op een reeks van explosies bij een bedrijfspand daar en bij een woonhuis op de Gretha Hofstralaan. Eerder zijn al een 26-jarige en een 17-jarige Rotterdammer opgepakt.

De explosie vrijdagochtend vond rond 06.05 uur plaats. Het bedrijfspand was net als het woonhuis op de Gretha Hofstralaan al gesloten op last van de burgemeester. Op 12 december ging er een explosief af bij het woonhuis, nadat een paar dagen eerder daar al een explosief werd gevonden. Op 8 december was er een explosie bij het bedrijfspand op de Koninginnestraat en een paar dagen eerder op de Oosterdwarsstraat, daar vlakbij. Ook in april waren er explosies bij het bedrijfspand en het woonhuis.

Het vermoedelijke doelwit is een loodgieter. Hij vertelde eerder aan het AD niet te weten wie het op hem gemunt heeft. Hij beweert tegenover de krant niet in de drugshandel te zitten.