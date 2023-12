Partijleiders laten niets los na eerste informatiegesprek

De leiders van PVV, NSC, VVD en BBB wilden dinsdag niets zeggen over de informatiegesprekken die ze hebben gevoerd onder begeleiding van Ronald Plasterk. “Het was een goed eerste gesprek”, zeiden zowel Geert Wilders (PVV) als Pieter Omtzigt (NSC), toen ze na ongeveer drie uur weer naar buiten kwamen.

Het was het begin van de “korte informatieronde” die de vier partijen komende weken voeren. Informateur Plasterk gaat als eerste met hen op zoek naar “een gezamenlijke basislijn voor het waarborgen van de Grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat”. Als dat lukt, praten ze verder over thema’s als migratie, bestaanszekerheid en klimaat. De partijleiders nemen ook secondanten mee naar de gesprekken.

Plasterk herhaalde dat er in deze fase een “radiostilte” heerst. “Het was een goed gesprek, we gaan morgen verder, ik heb daar eigenlijk helemaal niets meer aan toe te voegen.”