PVV zwijgt over hoe om te gaan met overheidsfinanciën

De PVV wil niet zeggen hoe zij de komende jaren om wil gaan met de overheidsfinanciën. De grootste partij in de Tweede Kamer, die zijn plannen voor de verkiezingen niet liet doorrekenen, kreeg daar in het debat over de najaarsnota de nodige vragen over. Maar financieel woordvoerder Tony van Dijck verwees naar de lopende onderhandelingen met VVD, NSC en BBB. “Wij hebben daar wel onze ideeën over, die leggen we daar op tafel.”

Van Dijck wilde wel kwijt dat zijn partij “niet zoveel heeft” met de Europese begrotingsregels. Hij bracht in herinnering dat de partij zich in 2012 terugtrok als gedoogpartner van het kabinet-Rutte I toen dat extra miljardenbezuinigingen aankondigde om bij snel verslechterende economische omstandigheden toch te blijven voldoen aan de EU-normen voor begrotingstekort en staatsschuld. Maar hij wilde niet zeggen welke “ankers” hij dan wel hanteert voor het financieel beleid.

Naast de rechtstatelijkheid van sommige PVV-standpunten kunnen ook de overheidsfinanciën zo een voornaam struikelblok vormen tussen de partijen die onder leiding van informateur Ronald Plasterk praten over de vorming van een rechts kabinet. Want de VVD blijft staan voor degelijk financieel beleid, benadrukte Kamerlid Eelco Heinen in het debat. De liberalen zien niets in lastenverzwaringen of een oplopende schuld, des te meer in bezuinigingen.

Ook NSC ziet noodzaak om “de hand op de knip” te houden en te zorgen voor balans tussen uitgaven en inkomsten. “Dat is een discipline die wij onszelf opleggen”, zei Kamerlid Nicolien van Vroonhoven. Zij verving financieel expert Eddy van Hijum, die als secondant van partijleider Pieter Omtzigt aan de onderhandelingstafel zat. Niet voor niets heeft de partij in de campagne geen dure beloftes gedaan, zoals lastenverlichting of gratis kinderopvang, aldus Van Vroonhoven.

BBB-Kamerlid Henk Vermeer herhaalde wat zijn partijleider Caroline van der Plas in de verkiezingscampagne al zei. De partij heeft er geen moeite mee de staatsschuld te laten oplopen om fouten van de overheid uit het verleden te “repareren”. Maar die extra uitgaven moeten “wel tot iets leiden”, zei Vermeer. “We gaan niet uitgeven om het uitgeven.”