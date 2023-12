Rechtenstudenten winnen reclamezaak over recycling plastic

Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben bij de Reclame Code Commissie (RCC) een zaak over plasticrecycling gewonnen tegen fabrikant Colgate-Palmolive. De zaak draaide specifiek om duurzaamheidsclaims die de fabrikant had gedaan over de verpakking van de allesreiniger Ajax Limoen. Volgens de RCC heeft het bedrijf niet kunnen aantonen dat de flacons zoals werd beweerd “van 100 procent gerecycled plastic” zijn gemaakt.

Ook voor twee andere claims ziet de RCC te weinig bewijs om ze te mogen gebruiken. Zo bleef in de procedure onduidelijk waarom de allesreiniger een “milieubewust product” zou zijn, zoals Colgate-Palmolive beweerde. Ook de claim dat de flacon “100 procent recyclebaar” is, vindt de RCC misleidend.

In de procedure gaf de fabrikant zelf al toe dat die laatste “100 procent” niet helemaal klopte, omdat dit niet geldt voor de lijm en het etiket. Over het plastic zelf was de nodige discussie. De VU-studenten wezen op eerdere onderzoeken waaruit blijkt dat in de praktijk slechts iets meer dan een kwart van het kunststofafval in Nederland wordt gerecycled. PET-flacons, zoals de Ajax-fles, blijken nog iets lastiger en komen uit op een recyclingpercentage van slechts 16 procent.

Colgate-Palmolive is het geheel niet met deze redenering eens. Volgens het bedrijf is de verpakking technisch gezien wel degelijk recyclebaar. Dat dit in Nederland vaak niet daadwerkelijk gebeurt, ligt volgens het bedrijf aan de overheid die “de zaak niet op orde heeft”.

De RCC wijst er in de uitspraak op dat dit soort claims alleen is toegestaan als het genoemde hergebruik ook echt “in voldoende mate wordt gerealiseerd”. Het bedrijf heeft tijdens de behandeling van de zaak overigens al besloten een nuancering op de flessen toe te voegen. Voortaan wordt dan duidelijk gemaakt dat de daadwerkelijke recycling afhangt van de faciliteiten die de gemeente van de consument daarvoor heeft.

Volgens de VU-studenten kan de uitspraak “verstrekkende juridische gevolgen hebben omdat talloze andere bedrijven gebruikmaken van soortgelijke marketingclaims”. Tegen de uitspraak is wel nog beroep mogelijk.

De winnende klagers gaan in hun conclusies een stap verder dan de RCC. “Marketingclaims die consumenten ervan proberen te overtuigen dat plastic duurzaam is, zijn simpelweg onverantwoord”, stellen ze met verwijzing naar de CO2-uitstoot die alleen al bij de productie van plastic komt kijken.