Toename aantal coronagevallen leidt niet tot meer boosterprikken

Het aantal mensen dat een boosterprik tegen het coronavirus laat zetten, daalt verder. Er is vooralsnog geen run op de vaccinatielocaties ontstaan, ook nu het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames toenemen. De najaarsboostercampagne stopt eind deze week.

In de afgelopen week hebben bijna 118.000 mensen zich laten vaccineren. Dat is vrijwel gelijk aan de opkomst in de eerste week van de campagne, begin oktober. Toen was alleen een kleine groep mensen uitgenodigd en moest de vaccinatieronde nog op gang komen.

Volgens de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn bijna 2,6 miljoen mensen ingeënt. Dat is aanzienlijk minder dan de verwachting die het ministerie van Volksgezondheid vooraf uitsprak. Het departement ging ervan uit dat 4 miljoen mensen de prik zouden laten zetten. Ongeveer 7,5 miljoen mensen komen in aanmerking voor de vaccinatie. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen met het syndroom van Down, mensen met een ernstige afweerstoornis, zorgmedewerkers en zwangere vrouwen. Van de mensen van 60 jaar en ouder is nu ruim 48 procent gevaccineerd.

Ziekenhuizen behandelen momenteel bijna 900 mensen die positief zijn getest op het coronavirus. Sinds begin december is het aantal opnames fors toegenomen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In het rioolwater zijn nog nooit zo veel virusdeeltjes aangetroffen sinds de metingen in 2020 begonnen.