Auto op A20 op verkeerde weghelft beland en twee keer aangereden

Het ongeluk op de A20 bij het Terbregseplein is veroorzaakt door een botsing tussen een vrachtwagen en een auto. Die auto is daardoor gaan tollen, kwam in tegengestelde richting te rijden en werd nogmaals aangereden, meldt de politie. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk zorgde voor lange files rond Rotterdam. De weg (Gouda richting Hoek van Holland) blijft voorlopig dicht. Vanaf de A16 kan het verkeer niet richting het westen, meldt de ANWB. De files op de A16 en de A20 liepen snel op.

Het ongeluk gebeurde iets na 06.30 uur.