Blauwtong vastgesteld bij hond, minister vraagt advies

De dierziekte blauwtong, die al maanden schapen en koeien teistert, is vastgesteld bij een hond op een boerderij meldt demissionair minister Piet Adema (Landbouw). De hond werd vorige maand ziek. Veel is nog onduidelijk. De minister heeft deskundigen gevraagd om advies voor veehouders met honden.

De geïnfecteerde hond was een drachtig vrouwtje, dat vroegtijdig haar pups verloor. De hond is later afgemaakt. De dierenarts hield rekening met een verband tussen de besmetting en de ziekteverschijnselen, maar dit is niet met zekerheid te zeggen. Mogelijk had de hond nog een andere ziekte onder de leden.

Ook is niet bekend hoe de hond ziek is geworden, aldus Adema. Op het veebedrijf waren geen verdachte gevallen, maar bij twee van de twaalf bloedmonsters van de koeien werd de ziekte alsnog aangetroffen. Besmette runderen hebben volgens de NVWA vaak minder verschijnselen van de ziekte, maar kunnen toch veel virus in het bloed hebben.

De afgelopen decennia zijn er slechts een paar gevallen bekend van besmettingen met blauwtong bij honden. Een aantal deskundigen schat de kans op infectie van een hond “uiterst klein” in, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Het voorlopige advies is om honden weg te houden bij stallen en ze niet in contact te laten komen met een nageboorte of biest (eerste melk van een koe na de geboorte van een kalf).