De Surinaamse oud-president Desi Bouterse is niet aanwezig bij de uitspraak van het hof van justitie over zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden van 1982. Dat stelt de radiozender ABC Suriname vast nu de zitting is begonnen.

Bouterse kan niet alleen twintig jaar celstraf krijgen, het hof kan ook bevelen tot de onmiddellijke arrestatie van de oud-president. Het is niet bekend waar Bouterse verblijft.