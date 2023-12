Bruins Slot: vonnis Bouterse markeert belangrijk moment

De definitieve uitspraak in de zaak tegen de voormalige Surinaamse legerleider en oud-president Desi Bouterse “markeert een belangrijk moment, met name voor de families en nabestaanden van de slachtoffers”, reageert minister Hanke Bruins Slot van Buitenlandse Zaken. Het demonstreert volgens haar de onafhankelijkheid van de rechters in Suriname.

Bouterse werd woensdag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar voor zijn rol bij de Decembermoorden van 1982. De Nederlandse regering hoopt dat de uitspraak “troost” biedt aan de nabestaanden, laat Bruins Slot in een verklaring weten. “Daarnaast toont het vonnis de enorme inzet en onafhankelijkheid van de Surinaamse rechterlijke macht. Zij hebben, vaak ook onder moeilijke omstandigheden, hun werk onvermoeibaar voortgezet.”