COA: inhumaan om mensen weer weg te sturen uit Uden

Het zou “heel erg spijtig en inhumaan” zijn om de 88 asielzoekers die woensdag in een hotel in Uden aankwamen, nog dezelfde dag weer weg te sturen. De mensen hebben al een kamer toegewezen gekregen en “zitten aan de koffie en een maaltijd”. Dat zegt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in reactie op de onduidelijkheid die is ontstaan rond de opvang in een Noord-Brabantse Van Der Valk.

Omwonenden stapten woensdagochtend naar de rechter om de vergunning voor de opvang te schorsen. Dat is goedgekeurd, waardoor de komende twee dagen geen mensen mogen worden opgevangen in het hotel.

Ondertussen kwamen er al mensen vanuit verschillende azc’s aan bij het hotel. Het gaat volgens de COA-woordvoerster om asielzoekers die een goede kans maken om in Nederland te mogen blijven en statushouders. “Gezinnen, kinderen en baby’s”, somt ze op, die nu mogelijk weer terug moeten naar onder andere Ter Apel, Budel en Wageningen. De plekken die zij woensdagochtend verlieten, zijn bovendien alweer bezet, aldus de woordvoerster. “Het is geen geheim dat de nood zodanig hoog is, dat we de mensen niet kwijt kunnen.”

Het COA wacht nu af welke formele consequentie er hangt aan de schorsing van de opvang. “Ondertussen doen wij zonder tegenbericht ons ding.”