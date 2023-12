Gemeente Amsterdam sluit pand na vondst zwaar explosief

De gemeente Amsterdam heeft per direct een bedrijfspand aan de Rhôneweg gesloten voor zes maanden, nadat daar afgelopen maandag een zwaar explosief werd gevonden. “Uit onderzoek van de politie blijkt dat dit explosief voor de onderneming op de begane grond van het pand was bedoeld. Dit explosief had grote schade kunnen aanrichten aan personen in en rond het pand”, zo meldt de gemeente in een persbericht.

Afgelopen maandagochtend moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoek doen in de buurt van het pand, op de Basisweg in de buurt van Amsterdam Sloterdijk, nadat er een melding was binnengekomen van een verdacht pakket onder een auto. Het bleek te gaan om een “geïmproviseerd zwaar explosief”, dat op een andere plek onschadelijk is gemaakt. Dinsdag werd voor het incident een 15-jarige jongen opgepakt in Amsterdam-Noord.

In november deed de politie al onderzoek naar het pand aan de Rhôneweg, nadat er een melding van een schietincident was geweest. “Daarbij is op de eerste verdieping van het pand een ruimte aangetroffen waar illegaal gegokt werd.”

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft nu besloten het pand te sluiten, “om de ernstige aantasting van de openbare orde en veiligheid van omwonenden en voorbijgangers onmiddellijk en blijvend te herstellen”.