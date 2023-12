Hoofdverdachte in Mallorcazaak: ‘Kunt u wel slapen ’s nachts?’

Op de laatste dag van de Mallorcazaak hebben de verdachten tijdens het laatste woord nog een keer van zich laten horen. Hoofdverdachte Sanil B. (21) pleitte bij het hof in Leeuwarden nog een laatste keer voor zijn onschuld. “Ik heb nul komma nul te maken met de dood van Carlo. Ik zou niet met mezelf kunnen leven als dat wel het geval is”, zei de Hilversummer.

Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep een gevangenisstraf van tien jaar tegen B. voor de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca in juli 2021 en andere vechtpartijen. Vorig jaar werd B. tot zeven jaar cel veroordeeld. Momenteel zit B. als enige van de zeven verdachten vast.

B. stelde dat er in de zaak niet aan waarheidsvinding is gedaan en dat hij door het OM onterecht als dader is aangewezen. “De nabestaanden is valse hoop gegeven op een dader.” Tijdens het requisitoir vorige week woensdag zou de verbazing bij hem toegenomen zijn. “Kunt u wel slapen ’s nachts”, richtte hij zich tot het OM, “wetende dat u een onschuldige in de gevangenis stopt?”

Het hof doet op 14 maart uitspraak.