Hulporganisaties roepen Kamerleden op tot menselijk asieldebat

Vertegenwoordigers van vijf hulporganisaties staan woensdagochtend bij de Tweede Kamer. Ze willen buiten in gesprek gaan met parlementariĆ«rs om ze op te roepen tot een “menswaardig en op feiten gebaseerd” debat over migratie. In de Tweede Kamer wordt woensdag gesproken over het vreemdelingen- en asielbeleid.

De hulporganisaties – Amnesty International, VluchtelingenWerk Nederland, Oxfam Novib, Save the Children en Stichting Vluchteling – delen welkomstpakketten uit met daarin onder meer het dagboek van een Afghaans meisje dat in een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos verbleef. Ook zitten er ‘spiekbriefjes’ voor de Kamerleden in met daarop belangrijke aandachtspunten.