Jongvolwassenen wonen vaker bij ouders dan 20 jaar geleden

Steeds meer twintigers blijven bij hun ouders wonen. Begin dit jaar woonde 46 procent van de jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar bij hun ouders in. Twintig jaar geleden was dit nog zo’n 39 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dit vooral door de invoering van het leenstelsel in 2015, waardoor minder studenten op kamers gingen.

Jongeren van begin twintig wonen het vaakst bij hun ouders: bijna zes op de tien heeft geen eigen kamer of woning. In 2003 was dit nog zo’n vijf op de tien. Maar er zijn ook steeds meer bijna-dertigers die geen eigen woning kunnen vinden. Bijna 15 procent van de 27 tot 30-jarigen woont nog bij hun ouders, terwijl dit in 2003 nog zo’n 11 procent was.

Volgens het CBS is de groei, die vooral na 2015 begon, grotendeels te wijten aan de invoering van het leenstelsel dat jaar. Het wegvallen van de basisbeurs zorgde ervoor dat vooral veel hbo- en wo-studenten ervoor kozen niet op kamers te gaan. De basisbeurs is dit jaar opnieuw ingevoerd.

