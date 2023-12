Kabinet schuift ruim 200 miljoen van onderwijs naar ov-bedrijven

Het kabinet schuift zo’n 207,5 miljoen euro van de onderwijsbegroting naar openbaar vervoer. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen die demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf heeft gepubliceerd. Het geld wordt gebruikt om ov-bedrijven te compenseren voor een lagere vergoeding voor studenten die gratis mogen reizen.

Vervoersbedrijven krijgen jaarlijks een vergoeding omdat studenten van hogescholen, universiteiten en mbo-instellingen doordeweeks of in het weekend gratis mogen reizen. Elke drie jaar wordt op basis van hun reisgedrag vastgesteld hoe hoog die compensatie moet zijn. Ov-bedrijven zouden volgend jaar circa 260 miljoen euro worden gekort. Dat vonden zij oneerlijk, omdat dit besluit is gebaseerd op cijfers die volgens hen zijn vertekend omdat studenten door de coronapandemie tijdelijk minder reisden. Ook in de Tweede Kamer klonk de roep om ov-bedrijven tegemoet te komen.

Het kabinet liet vorige maand weten hierin mee te willen gaan. Het bedrag dat wordt opgehaald met de lagere vergoeding voor studentenvervoer zou in 2024 grotendeels worden terugbetaald aan de openbaarvervoerbedrijven. Nu is ook het bedrag bekend dat de bedrijven krijgen, en waar het vandaan komt.

Deze tijdelijke maatregel heeft ook nadelen, merkt Dijkgraaf op. Hij kan minder financiƫle tegenvallers opvangen als de begrotingen van het onderwijsministerie komend voorjaar worden doorgelicht.