Kapittel wil criteria voor verlenen lintje niet openbaar maken

Het Kapittel voor de Civiele Orden wil de criteria voor de toekenning van een lintje niet openbaar maken. Volgens het Kapittel zou openbaarmaking van die criteria ertoe kunnen leiden dat er discussie ontstaat over waarom iemand wel of geen onderscheiding krijgt. De Raad van State besluit woensdag of het Kapittel gelijk krijgt.

Het Kapittel voor de Civiele Orden krijgt alle voorstellen voor het verlenen van een koninklijke onderscheiding (een lintje) aan een burger onder ogen. Het Kapittel, een zelfstandig bestuursorgaan, geeft over elke voordracht een eindadvies aan de betrokken minister, die de voordracht vrijwel altijd volgt. Jaarlijks krijgen ongeveer 3000 mensen in Nederland een lintje.

Om te bepalen wie in aanmerking komt voor een onderscheiding gebruikt het Kapittel een vademecum en een handleiding. Daarin staan de criteria beschreven. Een man wilde een artikel schrijven over deze criteria en vroeg om openbaarmaking van beide documenten. Het Kapittel gaf de documenten, maar lakte de criteria weg. De man stapte daarop naar de rechter, die hem gelijk gaf. Het Kapittel moest de weggelakte passages openbaar maken. Daartegen heeft het Kapittel beroep ingesteld bij de Raad van State, die woensdag uitspraak doet.