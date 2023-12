LTO wil gebieden met en zonder ruimte voor wolf

Landbouworganisatie LTO wil dat de overheid gebieden in Nederland aanwijst waar wel of juist geen ruimte is voor wolven. Per gebied moet bekeken worden wat de aanwezigheid van wolven betekent voor landbouwhuisdieren en veehouders daar, maar ook voor recreanten, bewoners van het buitengebied en voor ander wild. LTO reageert daarmee op het voorstel van de Europese Commissie om de status van de nu nog strikt beschermde wolf te verlagen naar beschermd. Als dat gebeurt zijn meer maatregelen tegen de wolf mogelijk.

LTO is het met EC-voorzitter Ursula von der Leyen eens dat de terugkeer van de wolf goed nieuws is voor de biodiversiteit, maar dat de concentratie van wolven in sommige regio’s, waaronder in Nederland, een reĆ«el gevaar is geworden voor lokale gemeenschappen. Het kan overlast en schade veroorzaken en dan moeten schadebeperkende maatregelen kunnen worden genomen, vindt LTO.

Volgens de organisatie hebben preventieve maatregelen de voorkeur, maar jacht op de wolf moet ook mogelijk zijn als alle andere manieren niet effectief of praktisch uitvoerbaar blijken te zijn. Jacht is ook een manier van wildbeheer, aldus LTO. “Het is goed dat de Europese Commissie voorstelt om hiertoe meer ruimte te bieden.”