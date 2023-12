OM gaat chauffeur vrachtwagendrama Nieuw-Beijerland vervolgen

Het Openbaar Ministerie gaat de 47-jarige Spaanse vrachtwagenchauffeur vervolgen die augustus vorig jaar inreed op een buurtfeest in Nieuw-Beijerland. Bij het drama kwamen zeven mensen om het leven, onder wie een ongeboren kind. Meerdere mensen raakten gewond.

“Op basis van het onderzoeksdossier ziet het OM voldoende bewijs om de chauffeur te vervolgen voor het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijk letsel of zwaar letsel door schuld”, aldus justitie woensdag in een toelichting. Wanneer de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden, is nog onbekend.

De nabestaanden en de slachtoffers zijn op de hoogte gebracht van het vervolgingsbesluit, meldt het OM.

De vrachtwagenchauffeur zei eerder dat hij ten tijde van het ongeluk een epileptische aanval had en dat hij zich niks meer kon herinneren. Een eerste toxicologisch onderzoek wees uit dat er een aanwijzing was voor “de aanwezigheid van een concentratie coca├»ne en een omzettingsproduct in het bloed van de verdachte”.

De chauffeur zat na een kort voorarrest sinds september vorig jaar niet meer in de cel en keerde terug naar zijn thuisland.