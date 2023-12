Regeringspartij Suriname: dit is een dag om bij stil te staan

“Dit is een dag om bij stil te staan”, zegt Lachman Soedamah, voorzitter van de Nederlandse tak van de Surinaamse regeringspartij Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), over het eindvonnis in de Decembermoorden. Oud-president en oud-legerleider Desi Bouterse werd woensdag in hoger beroep tot 20 jaar celstraf veroordeeld voor zijn aandeel in de moorden, waarbij in 1982 vijftien mensen omkwamen.

“De rechters hebben gesproken en zoals het een goede rechtstaat betaamt, moeten mensen die verdachte waren zich onderwerpen aan de uitspraak”, aldus Soedamah. De twintig jaar zal Bouterse “te zijner tijd moeten ondergaan”.

Soedamah zegt verder dat uit het vonnis “lessen getrokken moeten worden voor de toekomst”. “Dat mensen in Suriname verstandig hun bewindvoerders moeten kiezen en niet moeten reageren op basis van emoties.” Suriname is volgens hem “gebaat bij rust en kalmte, zowel voor- als tegenstanders van dit vonnis zouden dat in acht moeten nemen. En alles via wet en recht te laten plaatsvinden, in plaats van op te roepen tot het verstoren van de orde en meer chaos in het land te brengen. Het is niet nodig, het is een rechtstaat.”

Voorafgaand aan het eindvonnis had de Surinaamse president Chan Santokhi opgeroepen tot kalmte. Volgens Soedamah was het tot nog toe rond het Hof van Justitie in hoofdstad Paramaribo “vrij rustig” en was de “ordehandhaving goed georganiseerd”.