Soedanese asielzoekers mogen voorlopig in Nederland blijven. Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft woensdag besloten dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de komende zes maanden geen nieuwe en lopende aanvragen van asielzoekers uit Soedan behandelt. Asielzoekers van wie al besloten was dat ze terug moeten naar Soedan, hoeven voorlopig niet terug te keren.

De IND had in juli al een tijdelijke stop ingesteld op beslissingen over aanvragen van asielzoekers uit Soedan, maar deze wordt nu verlengd vanwege “de aanhoudende onzekere situatie” in het Afrikaanse land. Al ruim acht maanden vecht het Soedanese leger in grote delen van het land tegen de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Bij de gevechten zouden al meer dan 10.000 mensen zijn omgekomen, en miljoenen mensen zijn gevlucht.

Als asielzoekers “een ernstig gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid” vormen, kan de IND wel beslissen om iemands aanvraag tot asiel af te wijzen. Maar diegene wordt dan vooralsnog niet uitgezet.

Tot dit jaar november dienden 726 Soedanezen een asielaanvraag in, vorig jaar waren dit er nog 195. Een woordvoerder van de IND kan niet zeggen hoeveel van die honderden aanvragen al zijn behandeld, en dus ook niet hoeveel asielverzoeken zijn afgewezen.